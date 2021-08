Boissy-Saint-Léger Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne Partie de Campagne à Grosbois Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger Catégories d’évènement: Boissy-Saint-Léger

Le Domaine de Grosbois vous convie à une grande fête impériale qui débutera, dans le parc du château, par un déjeuner sur l’herbe accompagné par le BSL Orchestra. Bicornes, redingotes et bottes de cuir seront de mise. Les festivités se poursuivront l’après-midi dans la cour du château avec un grand bal. Les enfants pourront également profiter d’un programme d’activités dédié avec des visites contées, des sulkies à pédales… Un grand jeu organisé par le Cercle historique de Boissy-Saint-Léger leur permettra peut-être de démasquer un espion dans l’entourage de la princesse et d’être remarqués, par le chef de la police de Napoléon Ier. Si la météo s’y prête, les visiteurs pourront se divertir lors d’une séance de cinéma en plein air avec ‘Le Retour du Héros’, une comédie familiale en partie tournée dans le château de Grosbois en 2017. Vous y retrouverez Jean Dujardin et Mélanie Laurent en costume d’époque 1er Empire.

Accès parc et musée du trot = 5 euros (gratuité pour les moins de 12 ans et les visiteurs en costume 1er Empire)

Cette édition 2021 des Journées Européennes du patrimoine débutera le samedi, à Grosbois, par une belle fête impériale.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

