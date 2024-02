Particules élémentaires Conférence de Pascal Chambraud Bellou sur Huisne Rémalard en Perche, samedi 2 mars 2024.

Particules élémentaires Conférence de Pascal Chambraud Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne

Notre environnement et nous-mêmes sommes constitués d’atomes, éventuellement assemblés en molécules. Mais quelle est donc la structure et la composition des atomes ? Les théories développées au 20ème siècle et plus récemment nous en disent plus…

Pratique à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.

Notre environnement et nous-mêmes sommes constitués d’atomes, éventuellement assemblés en molécules. Mais quelle est donc la structure et la composition des atomes ? Les théories développées au 20ème siècle et plus récemment nous en disent plus…

Pratique à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:30:00

fin : 2024-03-02

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie lepassage@remalardenperche.fr

L’événement Particules élémentaires Conférence de Pascal Chambraud Rémalard en Perche a été mis à jour le 2024-02-27 par OT CdC Coeur du Perche