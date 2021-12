Canteleu Parc animalier de Roumare Canteleu, Seine-Maritime Participons – volet 2 : entretien d’une jeune forêt Parc animalier de Roumare Canteleu Catégories d’évènement: Canteleu

Seine-Maritime

Participons – volet 2 : entretien d’une jeune forêt Parc animalier de Roumare, 23 mars 2022, Canteleu. Participons – volet 2 : entretien d’une jeune forêt

Parc animalier de Roumare, le mercredi 23 mars 2022 à 14:00

Prévoir des gants, masques, sécateurs bootes et des vêtemtns adaptés à la météo. Le nombre de participants sera adapté aux conditions sanitaires du jour de l’animation. Une distanciation physique sera demandée aux participants mais les familles pourront rester groupées.

inscription obligatoire, GRATUIT

Aprés les plantations l’hiver dernier, le temps est venu de faire les premiers travaux sur le labo forestier. Participez au dégagement des plants pour faciliter leur croissance. Parc animalier de Roumare D351 Route de Sahurs, Forêt de Roumare Canteleu Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Canteleu, Seine-Maritime Autres Lieu Parc animalier de Roumare Adresse D351 Route de Sahurs, Forêt de Roumare Ville Canteleu lieuville Parc animalier de Roumare Canteleu