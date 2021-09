Participez avec CentraleSupélec à la Semaine de la Mobilité CentraleSupélec campus de Gif, 16 septembre 2021, Gif-sur-Yvette.

du jeudi 16 septembre au mercredi 22 septembre à CentraleSupélec campus de Gif

Un programme varié pour aborder les mobilités douces sur le campus **Jeudi 16 septembre :** De 12h à 14H : Stands sur la Mobilité sur le Carré des Sciences : * CPSet Wever : Présentation de Ma Mob’ ; * EPAPS : Protobus et présentation de leur système d’autopartage ; * Transdev : maquette de la navette autonome ; * Keolis * Albatrans * RATP : IA, R&D (Taxi volant) * Renault : véhicule autonome ZOE Cab en exposition sur le parvis ; * Ile de France Mobilité ; * UPSAY et CS : stand commun pour parler covoiturage, forfait mobilité durable, conseils vélos et mobilités actives De 12H à 18H Recyclerie sportive de Massy, Solicycle, MDB : braderie vélos, atelier de réparation de vélo, marquage vélo bicycode, projection d’un film sur le cyclotourisme (16h à 18h) ; **Vendredi 17 septembre :** Inauguration de l’atelier Répar’Vélo à 12h30 Bâtiment Bouygues, couloir des sports et /ou stationnement vélo côté clairière **Lundi 20 septembre :** Rejoindre le campus à pieds ou vélo * depuis le Guichet jusqu’à CS : montez à pieds avec Flore et/ou Mariana (35 à 40 minutes) départ à 8h45 – rassemblement à 8h40 * depuis le Guichet jusqu’à CS : montez en vélos avec Tjark (ZOOV ou vélo personnelle) : à 9h et à 10h * descente de CS vers la gare du Guichet : départ accueil Bouygues devant le Musée à 17h15 Retrouvez votre guide au chapeau de paille au point de rendez-vous ! Attention : dénivelé important, prévoir des chaussures confortables. Découverte du campus à vélos et à pieds * tour à pieds sur le plateau : 12h à 13h max * tour en vélo sur le plateau : de 12h à 13h30 max (venir avec son vélo et possibilité d’emprunter un des 6 vélos mis à disposition par l’Université) Lien pour s’inscrire

sur inscription

La semaine de la Mobilité se met en place. Elle aura lieu du 16 au 22 septembre et se déroulera en plusieurs temps.

CentraleSupélec campus de Gif 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



