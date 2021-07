Participez au tissage de l’œuvre “In Tissu” de Julia Lopez Mesa Espace Monte-Cristo, 18 septembre 2021, Paris.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Monte-Cristo

**Participez au tissage de l’œuvre** [_**In Tissu**_](https://fondationvilladatris.fr/espace-monte-cristo/exposition/) [_In tissu_](https://fondationvilladatris.fr/espace-monte-cristo/exposition/) propose de tisser des liens entre vêtements, mémoire et territoire, grâce à un processus de création nomade fondé sur la rencontre et la participation des habitants. Dans le cadre de cette œuvre participative et évolutive, l’artiste collecte depuis 2017 des tissus et vêtements accompagnés du récit de leurs propriétaires. Elle nous invite à nous reconnecter avec nos souvenirs personnels et nos mémoires affectives. Julia López Mesa propose aux habitants de l’Est parisien de participer à la fois au tissage de l’œuvre In tissu, refuge créé à partir de ces vêtements glanés et à la Collection de dons et de récits. Venez rencontrer l’artiste Julia Lopez Mesa et rhabiller avec elle les murs de l’œuvre _In Tissu_, refuge créé à partir de vêtements glanés. N’hésitez pas à amener des vêtements que vous n’utilisez plus pour tisser la cabane ! **Samedi 18 septembre : de 14h à 18h30 à l’Espace Monte-Cristo Dimanche 19 septembre : de 10h à 14h au Marché de la Réunion, Place de la Réunion, 75020 Paris** **Visite guidée de l’exposition le samedi 18 septembre à 16h,** [**gratuit sur inscription.**](https://fondationvilladatris.fr/espace-monte-cristo/les-activites/) Entrée libre, sans réservation

Venez rencontrer l’artiste Julia Lopez Mesa et rhabiller avec elle les murs de l’œuvre In Tissu, cabane créée à partir de textiles glanés.

Espace Monte-Cristo 9 rue Monte-Cristo 75020 Paris Paris Quartier de Charonne Paris



