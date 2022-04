PARTICIPEZ AU SUIVI SCIENTIFIQUE DES CHEVAUX DE PRZEWALSKI Hures-la-Parade, 3 mars 2022, Hures-la-Parade.

PARTICIPEZ AU SUIVI SCIENTIFIQUE DES CHEVAUX DE PRZEWALSKI Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade

2022-03-03 – 2022-03-03

Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade Lozère

EUR 95 95 Hures-la-Parade Venez vivre un moment privilégié en accompagnant un membre de l’équipe TAKH sur le terrain pour une veille sanitaire et comportementale des chevaux !

Partez avec Florian, Sébastien ou Laurent membres du Pôle Scientifique & Conservation de TAKH sur les steppes du Causse Méjean pour découvrir et suivre cet animal sauvage dans des conditions d’observation uniques au monde !

En 2021, le troupeau sur le Causse Méjean est composé de 32 chevaux dont 4 poulains nés cette année.

Nos guides scientifiques partageront avec vous leurs savoirs et connaissances et vous amèneront à découvrir la composition des groupes, à relever les positions GPS et à effectuer la veille sanitaire dans des conditions de travail authentiques !

Il vous sera même possible de participer à la relève des pièges photos et de voir quels animaux sont venus rendre visite aux

accueil@takh.org

TAKH

Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade

