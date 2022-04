Participez au suivi des amphibiens ! Plounérin Plounérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plounérin

Participez au suivi des amphibiens ! Plounérin, 19 mai 2022, Plounérin. Participez au suivi des amphibiens ! Réserve naturelle de Plounérin Kerliziri Plounérin

2022-05-19 09:00:00 – 2022-05-19 12:00:00 Réserve naturelle de Plounérin Kerliziri

Plounérin Côtes d’Armor Accompagnez le gestionnaire de la Réserve naturelle de Plounérin dans l’une de ses missions : le suivi des amphibiens. Cette opération réglementée vous permettra de découvrir quelques tritons, grenouilles et crapauds de nos mares. Accompagnez le gestionnaire de la Réserve naturelle de Plounérin dans l’une de ses missions : le suivi des amphibiens. Cette opération réglementée vous permettra de découvrir quelques tritons, grenouilles et crapauds de nos mares. Réserve naturelle de Plounérin Kerliziri Plounérin

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plounérin Autres Lieu Plounérin Adresse Réserve naturelle de Plounérin Kerliziri Ville Plounérin lieuville Réserve naturelle de Plounérin Kerliziri Plounérin Departement Côtes d'Armor

Plounérin Plounérin Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plounerin/

Participez au suivi des amphibiens ! Plounérin 2022-05-19 was last modified: by Participez au suivi des amphibiens ! Plounérin Plounérin 19 mai 2022 Côtes-d’Armor Plounérin

Plounérin Côtes d'Armor