Participez au semis d'une prairie fleurie! Les Jardins de Constantin Rungis, samedi 30 mars 2024.

Participez au semis d’une prairie fleurie! Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 30 mars, 10h30 Les Jardins de Constantin

Début : 2024-03-30T10:30:00+01:00 – 2024-03-30T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T10:30:00+01:00 – 2024-03-30T15:30:00+01:00

Constantin, maraîcher, vous propose ici une activité de création de prairie fleurie sur un terrain mis à disposition par Île-de-France Nature.

L’activité consistera à semer des graines de fleurs messicoles (espèces pionnières se développant spontanément dans les parcelles de plantes cultivées, comme le Coquelicot et le Bleuet par exemple).

Le semis se fera à l’aide de rateaux pour incorporer les semences aux premiers centimètres du sol, puis de rouleaux pour tasser le sol et garder l’humidité.

Penser à se chausser de bottes, de gants et de vêtements imperméables. Apporter son pique-nique.

Les Jardins de Constantin 11 Voie des Jumeaux 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Île-de-France

(c) Les Jardins de Constantin