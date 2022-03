Participez au quatrième appel à projets du Mouvement ! France, 15 février 2022, .

France, le mardi 15 février à 08:00

[https://leplandesjeunes.com/2021/12/15/participez-au-quatrieme-appel-a-projets-du-mouvement/](https://leplandesjeunes.com/2021/12/15/participez-au-quatrieme-appel-a-projets-du-mouvement/) **DEAD LINE 15 Fevrier** Vous êtes porteur ou porteuse d’un projet lié à l’égalité filles-garçons dans les pays en développement ? Lancez-vous et venez le défendre auprès du Plan des jeunes et de Plan International France pour obtenir un financement ou co-financement qui permettra de le concrétiser. Cette aventure vous permettra aussi, si besoin, de bénéficier d’un appui pour le montage et/ou la réalisation de celui-ci. Cet appel à projets est porté et co-organisé par Plan International France et son Conseil consultatif de jeunes, le Plan des Jeunes. Implanté dans 75 pays, dont 55 pays en développement, Plan international est un réseau d’ONG de solidarité et de développement international qui agit pour les droits de l’enfant et l’égalité filles-garçons dans les pays en développement. Le Plan des Jeunes est, quant à lui, composé de jeunes bénévoles de 18 à 25 ans et a pour but de soutenir Plan International France dans ses actions de sensibilisation et de plaidoyer.

Le mouvement des jeunes en faveur de l’égalité filles-garçons dans les pays en développement lance son quatrième appel à projets !

