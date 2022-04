Participez au festival Citoyen place Clichy Place de Clichy, 30 mai 2022, Paris.

Du lundi 30 mai 2022 au dimanche 05 juin 2022 :

. gratuit

Si vous habitez, travaillez, ou fréquentez régulièrement les 8e, 9e, 17e et 18e arrondissements autour de la Place de Clichy et que vous avez envie d’agir dans votre quartier, venez participer à un festival pour recréer du lien et agir pour un quartier plus solidaire, inclusif et coopératif du 30 mai au 5 juin 2022.

Le festival qui remet du lien au coeur de la cité, et donne envie d’agir pour un monde plus durable.

Imaginer ensemble notre quartier rêvé…

Un quartier de santé et de bien-être, solidaire et inclusif, un quartier coopératif, citoyen, responsable et économiquement durable, un quartier culturel et artistique

…et donner envie d’agir pour le construire !

Un festival pour faire vivre des expériences actives de solutions durables à l’échelle du quartier, en valorisant les initiatives des commerçants, entreprises et associations des alentours de la Place de Clichy

Un évènement citoyen auto-organisé

Ce sont les habitantes et habitants des alentours de la Place de Clichy qui conçoivent la programmation et mettent en œuvre l’organisation du Festival Citoyen

Place de Clichy Place de Clichy 75017 Paris

Contact : https://festivalplaceclichy.fr/

Place de Clichy