Suite à l’initiative du Défi pour l’Environnement, organisée par le Lions club dans les régions de France, le Lions club de Toulouse Quint Occitanie a lancé ce défi en partenariat avec la municipalité de Fonsegrives dès 2021. Cette année, ils renouvellent l’opération et vous invitent à collecter les déchets dans les quartiers et sur les chemins de la commune le dimanche 20 mars de 14h30 à 17h30, dans la bonne humeur en petits groupes, entre amis, en famille ! Les moments forts > Rassemblement : départ devant la Mairie entre 14h30 et 16h pour partir collecter dans les quartiers. Information sur les circuits de collecte (quartiers, plans, point de rassemblement de tri, horaires) > Pour collecter, merci de vous munir de gants de protection, sacs poubelles solides de 100 litres max ou sacs cabas de course, parapluie/vêtement de pluie ou chapeau/lunettes de soleil, gilet de sécurité (vous en avez dans votre voiture). > Ramassage : Ne vous mettez pas en danger aux abords des routes et chemins. Ne ramassez que des déchets non dangereux et non encombrants. Si besoin, prenez une photo et transmettez à l’organisateur le lieu et la photo afin de prévoir l’enlèvement (pneus, meubles,…) > Tri : Les modalités du tri, par catégories de produits, vous sont précisées sur le lieu du tri au boulodrome (à partir de 16h30). Les déchets seront pesés par catégories et mis dans les bennes de tri ramassées par Toulouse Métropole. > Goûter convivial : suite à la communication des résultats de la collecte, un goûter convivial sera offert par le Lions Club de Toulouse Quint Occitanie. Pour en savoir plus : page Facebook du Lions Club. Événement en lien avec [www.defipourlenvironnement.org](http://www.defipourlenvironnement.org)

Organisé par le Lions club Toulouse Quint Occitanie

