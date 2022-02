Participez au concours de nouvelles Hôtel de Ville, 14 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

Participez au concours de nouvelles

du lundi 14 février au lundi 18 avril à Hôtel de Ville

Cette année, en lien avec l’exposition “Tarots enluminés” au Musée, vous êtes invités à écrire sur le thème suivant : « Ombres et lumières des Tarots : chroniques d’un monde disparu. » La remise des prix se tiendra en clôture du Festival du Livre, le samedi 11 juin sur la place de l’Hôtel de Ville, qui vous réserve un programme pour toute la famille, avec des activités, des dédicaces avec des auteurs adulte et jeunesse et d’autres surprises… Votre texte doit être inédit et ne pas avoir obtenu de prix dans un concours littéraire. Il devra faire entre 10 000 et 15 000 signes, espaces compris. Envoyez votre nouvelle avant le lundi 18 avril 2022, minuit, à l’adresse suivante : [www.issy.com/nouvelles](http://www.issy.com/nouvelles) en indiquant vos nom, prénom et, le cas échéant, pseudonyme.

Dans le cadre du Festival du Livre, participez au concours de nouvelles

Hôtel de Ville 62, rue du Général Leclerc, Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T08:00:00 2022-02-14T23:59:00;2022-02-15T08:00:00 2022-02-15T23:59:00;2022-02-16T08:00:00 2022-02-16T23:59:00;2022-02-17T08:00:00 2022-02-17T23:59:00;2022-02-18T08:00:00 2022-02-18T23:59:00;2022-02-19T08:00:00 2022-02-19T23:59:00;2022-02-20T08:00:00 2022-02-20T23:59:00;2022-02-21T08:00:00 2022-02-21T23:59:00;2022-02-22T08:00:00 2022-02-22T23:59:00;2022-02-23T08:00:00 2022-02-23T23:59:00;2022-02-24T08:00:00 2022-02-24T23:59:00;2022-02-25T08:00:00 2022-02-25T23:59:00;2022-02-26T08:00:00 2022-02-26T23:59:00;2022-02-27T08:00:00 2022-02-27T23:59:00;2022-02-28T08:00:00 2022-02-28T23:59:00;2022-03-01T08:00:00 2022-03-01T23:59:00;2022-03-02T08:00:00 2022-03-02T23:59:00;2022-03-03T08:00:00 2022-03-03T23:59:00;2022-03-04T08:00:00 2022-03-04T23:59:00;2022-03-05T08:00:00 2022-03-05T23:59:00;2022-03-06T08:00:00 2022-03-06T23:59:00;2022-03-07T08:00:00 2022-03-07T23:59:00;2022-03-08T08:00:00 2022-03-08T23:59:00;2022-03-09T08:00:00 2022-03-09T23:59:00;2022-03-10T08:00:00 2022-03-10T23:59:00;2022-03-11T08:00:00 2022-03-11T23:59:00;2022-03-12T08:00:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-13T08:00:00 2022-03-13T23:59:00;2022-03-14T08:00:00 2022-03-14T23:59:00;2022-03-15T08:00:00 2022-03-15T23:59:00;2022-03-16T08:00:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T08:00:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T08:00:00 2022-03-18T23:59:00;2022-03-19T08:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T08:00:00 2022-03-20T23:59:00;2022-03-21T08:00:00 2022-03-21T23:59:00;2022-03-22T08:00:00 2022-03-22T23:59:00;2022-03-23T08:00:00 2022-03-23T23:59:00;2022-03-24T08:00:00 2022-03-24T23:59:00;2022-03-25T08:00:00 2022-03-25T23:59:00;2022-03-26T08:00:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T08:00:00 2022-03-27T23:59:00;2022-03-28T08:00:00 2022-03-28T23:59:00;2022-03-29T08:00:00 2022-03-29T23:59:00;2022-03-30T08:00:00 2022-03-30T23:59:00;2022-03-31T08:00:00 2022-03-31T23:59:00;2022-04-01T08:00:00 2022-04-01T23:59:00;2022-04-02T08:00:00 2022-04-02T23:59:00;2022-04-03T08:00:00 2022-04-03T23:59:00;2022-04-04T08:00:00 2022-04-04T23:59:00;2022-04-05T08:00:00 2022-04-05T23:59:00;2022-04-06T08:00:00 2022-04-06T23:59:00;2022-04-07T08:00:00 2022-04-07T23:59:00;2022-04-08T08:00:00 2022-04-08T23:59:00;2022-04-09T08:00:00 2022-04-09T23:59:00;2022-04-10T08:00:00 2022-04-10T23:59:00;2022-04-11T08:00:00 2022-04-11T23:59:00;2022-04-12T08:00:00 2022-04-12T23:59:00;2022-04-13T08:00:00 2022-04-13T23:59:00;2022-04-14T08:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T08:00:00 2022-04-15T23:59:00;2022-04-16T08:00:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T08:00:00 2022-04-17T23:59:00;2022-04-18T08:00:00 2022-04-18T23:59:00