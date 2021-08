Saint-Jean-de-Côle Office de Tourisme Périgord Limousin Dordogne, Saint-Jean-de-Côle Participez au circuit historique des maisons de Saint-Jean-de-Côle Office de Tourisme Périgord Limousin Saint-Jean-de-Côle Catégories d’évènement: Dordogne

### L’Office de Tourisme du Périgord Limousin propose de remonter le temps à travers ce circuit ! Laissez-vous guider le long des ruelles fleuries. À l’aide des panneaux sur fond de parchemin répartis dans le village, vous pourrez découvrir l’histoire des maisons de Saint-Jean-de-Côle.

Gratuit.

L'Office de Tourisme du Périgord Limousin propose de remonter le temps à travers ce circuit ! Office de Tourisme Périgord Limousin 19 rue du Château, 24800 Saint-Jean-de-Côle

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T20:00:00

