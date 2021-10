Participez au Black-out Challenge Mission 3 de Safran En ligne / online, 14 novembre 2021, Paris.

Participez au Black-out Challenge Mission 3 de Safran

En ligne / online, le dimanche 14 novembre à 09:00

Préparons-nous Te souviens-tu de l’éruption solaire de 2022 qui avait détruit tous nos satellites et rendu l’humanité aveugle ? Les participants des Black-Out Challenge #1 et #2 s’étaient surpassés pour imaginer de nouvelles solutions qui nous ont permis de survivre sur cette planète devenue inhospitalière. Mais, pour nous adapter, nous avons dû développer toujours plus de robots et de systèmes autonomes qui nous assistent et nous accompagnent au quotidien. Désormais, nous vivons dans un monde où les robots contrôlent presque tous les éléments indispensables à notre survie : transport, agriculture, alimentation, services de santé, sécurité et défense… Grâce au développement de l’IA (Intelligence Artificielle) et de l’IoT (Internet of Things), ces robots sont aussi devenus de plus en plus intelligents, autonomes et connectés. L’humanité est devenue dépendante. Aujourd’hui, elle est en danger : des cybercriminels entendent bien prendre le contrôle de ces robots pour les détourner à des fins malveillantes. Les services de renseignement sont formels : une attaque globale contre l’humanité est imminente ! A l’attaque ! Toi et ton équipe, aidez-nous à protéger cette flotte de robots et assurer un futur plus sûr pour l’humanité ! Pour cette 3ème mission du Black-Out Challenge, Safran Electronics & Defense veut entendre vos idées pour mieux préparer l’avenir et anticiper les futures attaques auxquelles nous devrons faire face. En vous mettant à la place de groupes malveillants, votre mission sera de prendre le contrôle de ces flottes de robots ! Faites appel à votre créativité et à vos connaissances en termes de cyber sécurité, d’IA, d’IoT et de systèmes autonomes pour identifier des failles et imaginer des stratégies et scénarios d’attaque, de prise de contrôle et de détournement de ces flottes. Tentez votre chance et faites-vous repérer par des experts internationaux de Safran ! DOSSIER AVANT LE 14 NOVEMBRE 2021

Safran, partenaire de l’Université Paris-Saclay vous propose de participer à un challenge immersif: luttez contre les robots!

