Participez à une journée de réflexion sur le livre de vulgarisation scientifique et sa place dans la culture Lilliad / Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, jeudi 21 mars 2024.

Participez à une journée de réflexion sur le livre de vulgarisation scientifique et sa place dans la culture Par l’Association Science Et Livre en partenariat avec le Forum des sciences, la maison pour la science et la médiathèque départementale du nord, dans le cadre de son 13ème Festival science et art Jeudi 21 mars, 09h15 Lilliad / Villeneuve d’Ascq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T09:15:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T09:15:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

L’Association Science Et Livre en partenariat avec le Forum des sciences, la maison pour la science et la médiathèque départementale du nord, dans le cadre de son 13ème Festival science et art, vous propose une journée de réflexion sur le livre de vulgarisation scientifique et sa place dans la culture le jeudi 21 mars 2024.

Cette journée aura lieu comme le festival à LILLIAD Learning center Innovation, Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq.

Retrouvez le programme

Si cette proposition vous intéresse, vous devez réserver avant le 8 mars à l’adresse : reservation@scienceenlivre.org

Lilliad / Villeneuve d’Ascq 2 Av. Jean Perrin Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@scienceenlivre.org »}] [{« link »: « https://www.dev.scienceenlivre.org/journee-des-professionnels-de-la-lecture-2024/ »}, {« link »: « mailto:reservation@scienceenlivre.org »}]

DR