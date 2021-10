Etincelles du Palais de la Découverte île de France Participez à une expérimentation proposé par Universcience Etincelles du Palais de la Découverte Catégorie d’évènement: île de France

de 17h à 18h

gratuit

En plus de ses exposés habituels, 1C1M (1 Chercheur 1 Manip) se diversifie en ouvrant des créneaux « tests » d’un nouveau genre. Ce sont des ateliers gratuits d’1 heure environ, proposés à titre expérimental. Ils sont proposés aux Volontaires de Paris et permettront aux chercheurs d’évaluer leurs productions. Les Volontaires de Pairs testeront les logiciels et partageront leur expérience. Des chercheurs du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement présentent un prototype de jeu sérieux sur le climat (ClimarisQ). Téléchargeable sur un téléphone portable, le jeu consiste à gérer une région du monde soumise à des aléas climatiques. Événements -> Autre événement Etincelles du Palais de la Découverte 186 rue Saint-charles 75015 Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

2021-10-21T17:00:00+02:00_2021-10-21T18:00:00+02:00

