Participez à une dictée gourmande à la bibliothèque Andrée Chedid, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 15h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie du 16 au 24 mars, l’association des Bibliothèques gourmandes vous propose une dictée gourmande.

Pour adultes et adolescents dès 16 ans, sur inscription.

L’association

des Bibliothèques gourmandes

œuvre depuis 30 ans pour la connaissance de la culture et du patrimoine culinaires.

Organisation de conférences et lectures, rencontres gastronomiques, dîners

historiques, l’association publie aussi la revue semestrielle Papilles,

culture et patrimoine gourmands, qui aborde l’art culinaire de façon

pluridisciplinaire.

Si l’association invite le plus

souvent à s’armer d’une fourchette, elle vous convie cette fois-ci à le faire avec

un stylo. Mots succulents, termes rares et

piquants, texte truffé de pièges : une dictée amusante, instructive, et

surtout savoureuse, même pour ceux qui garderaient un mauvais souvenir de

l’exercice. L’auteur de ce texte mitonné aux

petits oignons n’est autre que Xavier Darcos, ancien ministre de l’Éducation

nationale et élu à l’Académie française en 2013. Il avait d’ailleurs lui-même lu

cette dictée au Salon international du livre gourmand de Périgueux, quand il

était maire de la ville. L’association l’avait ensuite publiée dans sa revue, Papilles. Fins gastronomes ou simples amateurs

de bons mots, grands érudits ou petits curieux, vous êtes invités à écouter – et transcrire – une

dictée qui vous fera peut-être tirer la langue, mais vous mettra sans nul doute

l’eau à la bouche. Après correction et explications,

cette « rude épreuve » sera suivie d’un goûter réconfortant.

Sur inscription, pour adultes et adolescents à partir de 16 ans.

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

