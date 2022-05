Participez à un projet de création musicale ! La Fabrique du Sud,7 bis rue de l’Asie, 15 juin 2022, Lille.

Participez à un projet de création musicale !

du mercredi 15 juin au samedi 25 juin à La Fabrique du Sud, 7 bis rue de l’Asie

Le projet ——— Le projet de David Bausseron, murmur metal orchestra, est un **projet de création résolument tourné vers l’action culturelle**, conçu pour la conduite d’ateliers débouchant sur une restitution. Chaque participant dispose d’un set variable comprenant des objets usuels ou au contraire insolites tels que des cannettes en aluminium vides, des verres et bouteilles en plastiques, ou encore des cerceaux métalliques résonnants. **Les séances d’atelier sont à considérer comme des répétitions musicales.** Le dispositif installé est à considérer comme un véritable instrumentarium d’orchestre dont David Bausseron est le chef. **Les participants sont amenés à s’exprimer librement**, à manipuler les objets pour en tirer toute une gamme sonore variée et inouïe. Ensemble, ils (re)découvrent les notions d’écoute, d’improvisation, de concentration, de lâcher prise, de textures sonores, de rythme, d’espace et de créativité. La place de chef d’orchestre sera proposée aux participants volontaires. Inscriptions et planning ———————— Pour plus d’infos ou participer à ce projet, contactez-nous par mail à [**[lillesud@mairie-lille.fr](mailto:lillesud@mairie-lille.fr)**](mailto:lillesud@mairie-lille.fr) **Suite à votre inscription, vous participerez à différents temps de préparation et de restitution, à la Fabrique du Sud :** * le 15 juin, un premier atelier de présentation d’une heure avec l’ensemble des participants * du 16 au 23 juin, des ateliers en sous-groupe d’une dizaine de personne (1 atelier par participant) * le 24 juin, une répétition générale avec l’ensemble des participants * le 25 juin, une représentation musicale lors de la Fête de la Fabrique **Attention, le nombre de places est limité.** Quelques infos sur le collectif Muzzix ————————————– Muzzix est un collectif d’une trentaine de musiciens basé à Lille. Il porte chaque année de nombreux projets artistiques allant du jazz contemporain aux musiques expérimentales et improvisées sous des formes très variées allant du solo au grand orchestre, du concert à l’installation sonore ou la performance. Vous pouvez retrouver le collectif Muzzix chaque lundi soir à la malterie lors de leurs LUN19h, cartes blanches laissées aux musiciens du collectif et prenant la forme de laboratoires, expérimentations, répétitions publiques et autres surprises.

Gratuit, sur réservation

Du 15 au 25 juin, participez à la création d’une représentation musicale via le projet “Murmur metal orchestra”. Au programme, répétitions avec un professionnel et concert de restitution, le 25 juin.

La Fabrique du Sud,7 bis rue de l’Asie 7 bis rue de l’Asie Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T18:00:00 2022-06-15T20:00:00;2022-06-16T18:00:00 2022-06-16T20:00:00;2022-06-17T18:00:00 2022-06-17T20:00:00;2022-06-18T18:00:00 2022-06-18T20:00:00;2022-06-19T18:00:00 2022-06-19T20:00:00;2022-06-20T18:00:00 2022-06-20T20:00:00;2022-06-21T18:00:00 2022-06-21T20:00:00;2022-06-22T18:00:00 2022-06-22T20:00:00;2022-06-23T18:00:00 2022-06-23T20:00:00;2022-06-24T18:00:00 2022-06-24T20:00:00;2022-06-25T18:00:00 2022-06-25T20:00:00