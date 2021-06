Genève Autre lieu Genève Participez à un cours de yoga sur chaise Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Autre lieu, le lundi 14 juin à 10:30

**Cité Seniors s’invite chez vous, avec Léman Bleu** Cette semaine: Apprenez le yoga sur chaise pour vous assouplir et vous étirer avec **Pierre Hébrard** En collaboration avec [Léman Bleu](https://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?EmissionID=41897&EmissionDate=&EmissionKeyword=), Cité Seniors vous propose de retrouver une série de vidéos diffusées régulièrement sur cette chaîne de télévision, ainsi que sur le [site internet de la Ville de Genève](https://www.geneve.ch/fr/cite-seniors-revient).

Gratuit

