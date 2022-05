Participez à un atelier Fresque du Climat Rupture Engagée La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rendez-vous **mercredi 1er juin 2022, de 14h à 17h**, pour participer à notre atelier de **la Fresque du Climat**. ✔ Cet atelier permet de comprendre **les causes et les conséquences du changement climatique**. Cet atelier est ouvert à tout public, au prix de 10€. L’argent sera intégralement reversé à l’association Fresque du Climat. ⚠️ Attention, **l’inscription à cet atelier est obligatoire** : [https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-atelier-fresque-du-climat-la-rochelle-17-325676486137](https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-atelier-fresque-du-climat-la-rochelle-17-325676486137) N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions !

Rupture Engagée 1 Rue Jean Torlais 17000 LA ROCHELLE La Rochelle

