Rejoignez-nous en tant que bénévole pour participer à un comptage des pêcheurs à pied sur les secteurs d’Erquy, les Sables d’Or les Pins, Pléhérel, le Cap Fréhel et la Baie de la Fresnaye le temps d’une marée. Aucun prérequis n’est nécessaire et vous serez accompagné d’un animateur du Grand Site. Seul impératif : être bien couvert et équipé d’une paire de bottes avec si possible une paire de jumelles. Les comptages collectifs nationaux de pêcheurs à pied de loisir réalisés depuis 2012 permettent d’évaluer le nombre de pratiquants et les sites fréquentés. Ce moment est aussi l’occasion de diffuser les bonnes pratiques respectueuses des milieux et des autres usages de l’estran. **Comment participer ?** Si vous êtes disponible **lundi 23 août entre 14h et 16h** pour une belle marée de coefficient 94, contactez le 02 96 41 50 83 pour vous inscrire. Un secteur vous sera alors attribué (au plus pratique pour vous) avec un site à compter et la fiche correspondante vous sera envoyée. Cette fiche reprend l’ensemble des informations à collecter ainsi qu’une cartographie du site, de ses limites et des points de comptage. Le comptage consiste alors au dénombrement exhaustif des pêcheurs à pied récréatifs présents sur le site. Une fois le comptage effectué, il vous faudra faire remonter le jour même vos fiches de comptage vers les relais locaux qui les transmettront au relais national. Rien de compliqué ! Merci d’avance de nous aider à prendre soin de nos côtes et de ses habitants. Rejoignez notre équipe de bénévoles !

