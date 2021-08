Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Participez à l’observatoire de la pêche à pied avec le Grand site Cap d’Erquy Cap Fréhel Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Participez à l'observatoire de la pêche à pied avec le Grand site Cap d'Erquy Cap Fréhel 2021-08-23 14:00:00 – 2021-08-23 16:00:00

Erquy Côtes d'Armor

Erquy Côtes d’Armor Rejoignez-nous en tant que bénévole pour participer à un comptage des pêcheurs à pied sur les secteurs d’Erquy, les Sables d’Or les Pins, Pléhérel, le Cap Fréhel et la Baie de la Fresnaye le temps d’une marée d’un coefficient de 94. Aucun prérequis nécessaire. Vous serez accompagné d’un animateur du Grand Site.

Seul impératif : être bien couvert et équipé d’une paire de bottes avec si possible une paire de jumelles. Plus d’infos sur https://grandsite-capserquyfrehel.com/. +33 2 96 41 50 83 https://grandsite-capserquyfrehel.com/ Rejoignez-nous en tant que bénévole pour participer à un comptage des pêcheurs à pied sur les secteurs d’Erquy, les Sables d’Or les Pins, Pléhérel, le Cap Fréhel et la Baie de la Fresnaye le temps d’une marée d’un coefficient de 94. Aucun prérequis nécessaire. Vous serez accompagné d’un animateur du Grand Site.

dernière mise à jour : 2021-08-17

