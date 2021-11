Méru Méru 60110, Méru Participez à l’avenir du musée Méru Méru Catégories d’évènement: 60110

Méru

Participez à l’avenir du musée Méru, 18 novembre 2021, Méru. Participez à l’avenir du musée Méru

2021-11-18 – 2021-11-18

Méru 60110 Méru 0 0 Le musée de demain se construit avec chacun ! Dans le cadre de l’écriture du Projet Scientifique et Culturel, document définissant les orientations et objectifs du musée pour les dix prochaines années, les visiteurs tiennent une place centrale. Vous êtes invités à participer à la soirée d’atelier qui se tiendra au musée

le jeudi 18 novembre de 18h à 21h Inscription gratuite à reservation@musee-nacre.fr ou au 03 44 22 61 74 Le musée de demain se construit avec chacun ! Dans le cadre de l’écriture du Projet Scientifique et Culturel, document définissant les orientations et objectifs du musée pour les dix prochaines années, les visiteurs tiennent une place centrale. Vous êtes invités à participer à la soirée d’atelier qui se tiendra au musée

le jeudi 18 novembre de 18h à 21h Inscription gratuite à reservation@musee-nacre.fr ou au 03 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr +33 3 44 22 61 74 https://musee-nacre.fr/ Le musée de demain se construit avec chacun ! Dans le cadre de l’écriture du Projet Scientifique et Culturel, document définissant les orientations et objectifs du musée pour les dix prochaines années, les visiteurs tiennent une place centrale. Vous êtes invités à participer à la soirée d’atelier qui se tiendra au musée

le jeudi 18 novembre de 18h à 21h Inscription gratuite à reservation@musee-nacre.fr ou au 03 44 22 61 74 Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Méru

dernière mise à jour : 2021-10-29 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre

Détails Catégories d’évènement: 60110, Méru Autres Lieu Méru Adresse Ville Méru lieuville Méru