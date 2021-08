Châlons-en-Champagne Centre-ville Châlons-en-Champagne, Marne Participez à l’atelier « L’arbre à palabres » Centre-ville Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Centre-ville, le samedi 18 septembre à 18:00 Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

A partir de la thématique « Patrimoine pour tous », prenez le temps de libérer les mots que vous avez à l’intérieur de vous. Centre-ville Place du Maréchal Foch, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T20:00:00

