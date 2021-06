Participez à l’atelier chorégraphique SILLAS (Courville 27/6 + Pontgouin 21+22/8 + 3 et 4/9) Château de la Rivière Pontgouin, 27 juin 2021-27 juin 2021, Pontgouin.

### Dans le cadre du [**Festival “La Grande Balade”**](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/www.lagrandebalade.com), **la chorégraphe** **Satchie Noro** cherche des habitants volontaires pour participer une aventure artistique et joyeuse. #lagrandebalade [**SILLAS**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=89183236) **Sillas** (chaise en espagnol) est une expérience unique dans laquelle cet objet du quotidien devient le support d’une chorégraphie à la fois collective et singulière. [_Voir la présentation du spectacle_](http://www.furinkai.com/fr/accueil.html) ### ATELIER CHORÉGRAPHIQUE – GRATUIT – INTERGÉNÉRATIONNEL ### **Participez à la série de 3 ateliers de 2h30 puis la répétition et la performance publique !** **Dates (attention il faut participer à l’ensemble) :** * **dimanche 27 juin** (10h30-13h), **Domaine du Tronchay**, Courville-sur-Eure * **samedi 21 août** (10h30-13h), **Salle Pannard, Courville-sur-Eure** * **dimanche 22 août** (15h-17h30), **Château La Rivière, Pontgouin** * + une répétition in situ le **vendredi 3 septembre** _(horaire à fixer avec les participants)_ * + [PERFORMANCE dans les jardins du **Château La Rivière, Pontgouin** le **samedi 4 septembre**.](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=89183236) [_VOIR LA PRÉSENTATION DU SPECTACLE_](http://www.furinkai.com/fr/accueil.html) ### **Participez !** Ouvert à tous quel que soit son âge (enfants, adultes et séniors.) **Inscrivez-vous en envoyant un mail à :** [**[contact@lagrandebalade.com](mailto:contact@lagrandebalade.com)**](mailto:contact@lagrandebalade.com) ### Quelques informations importantes : Le principe de l’atelier est d’apporter sa propre chaise, pour créer une chorégraphie collective avec des chaises singulières. Il n’y a pas de tenue vestimentaire spécifique, nous vous conseillons simplement d’opter pour des vêtements confortables et pour des chaussures type tennis. Si vous souhaitez venir accompagné·e, c’est tout à fait possible. Ces **ateliers sont ouverts à tout âge et tout niveau,** il suffit d’être apte à porter une chaise et à suivre une chorégraphie simple. **Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues.** [_**Retour au programme complet du festival**_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=82449933)

Gratuit

Château de la Rivière Pontgouin Château de la Rivière 28190 Pontgouin Pontgouin Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T10:30:00 2021-06-27T13:00:00;2021-08-21T10:30:00 2021-08-21T13:00:00;2021-08-22T15:00:00 2021-08-22T17:30:00;2021-09-03T17:30:00 2021-09-03T19:30:00;2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T11:30:00