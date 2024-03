Participez à l’Assemblée citoyenne de votre conseil de quartier !, lundi 26 février 2024.

Du lundi 26 février 2024 au jeudi 21 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Ouverte à tou·te·s, cette assemblée citoyenne de quartier sera le rendez-vous incontournable du conseil de quartier et se tiendra une fois par an. L’objectif de cette grande réunion citoyenne est de décider ensemble d’un agenda prioritaire de travail, avec la définition pour chaque conseil de quartier des sujets et des projets prédominants à l’échelle du quartier pour l’année à venir. Votre quartier a besoin de vous ! Inscrivez-vous !

Si vous avez un doute quant au conseil de quartier dont vous répondez, ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire à conseilsdequartier19@paris.fr.

Appel à candidature pour le groupe référent

Proposez votre candidature au tirage au sort comme membre du groupe référent de votre quartier en vous inscrivant sur le lien ci-dessous.

Je dépose ma candidature !

Besoin d’aide ? Vous pouvez nous contacter par mail à conseilsdequartier19@paris.fr par téléphone au 01 44 52 29 85 ou au 01 44 52 29 62.

Des idées, des projets ? Envie de vous engager pour faire vivre votre quartier ? Participez à l’Assemblée Citoyenne de votre conseil de quartier

Les dates des prochaines réunions des assemblées citoyennes :

26 février : Bassin de la Villette – Les Canaux, 6 quai de la Seine à 19h

27 février : Flandre-Aubervilliers – Ecole Elémentaire de Tanger A, 41 rue de Tanger à 19h30

29 février : Danube – Ecole élémentaire du Général Brunet, 7 rue du Général Brunet à 19h

4 mars : Place des Fêtes – Collège Guillaume Budé, 7 rue Jean Quarré à 19h

5 mars : Secrétan – Ecole élémentaire Armand Carrel, 43 rue Armand Carrel à 19h30

6 mars : Manin-Jaurès – CEPROC, 19 rue Goubet à 19h

7 mars : Bas-Belleville – Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, 80 rue Rebeval à 19h

11 mars : Porte des Lilas – Fab City Hub, 62 bis rue de la Mouzaïa à 19h30

12 mars : Pont de Flandre – Ecole élémentaire Colette Magny A, 15 rue Colette Magny à 19h30

14 mars : Rosa Parks-Macdonald – Ecole polyvalente Claude Bernard, 118 boulevard Macdonald à 19h

21 mars : Plateau – Ecole élémentaire des Alouettes, 5 rue des Alouettes à 19h30

Retrouvez les lieux dans le programme de l’édition 2024

Contact :

