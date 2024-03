Participez à l’Académie Municipale des Savoirs du 19e, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 06 mars 2024 au mercredi 10 juillet 2024 :

Depuis mars 2016, la Mairie du 19e arrondissement organise des soirées « Apprendre et Comprendre », des conférences publiques gratuites. Découvrez le programme 2024 de l’Académie Municipale des Savoirs du 19e !

Dans le cadre de la saison 2024, l’Académie Municipale des Savoirs de la Mairie du 19earrondissement vous propose 7 soirées « débat-doc » : la projection d’un film ou d’un documentaire suivie d’un échange avec un·e invité·e.

MARS

Mercredi 6 mars, à 19h – Centre Paris Anim’ Curial



DANBÉ, LA TÊTE HAUTE – téléfilm réalisé par Bourlem Guerdjou – 2014



Il s’agit de l’adaptation de l’ouvrageDanbé, coécrit par Aya Cissoko et Marie Desplechin, paru en 2011 aux éditions Calmann-Lévy.

Paris, Novembre 1986. Aya Cissoko, 8 ans, voit sa vie basculer le jour où son père et sa petite soeur meurent sous ses yeux, dans l’incendie criminel de son immeuble. Élevée par sa mère dans le respect du Danbé (« Dignité » en bambara), mais pleine de colère, elle trouve refuge dans la boxe, son seul exutoire. La rage et la volonté la mèneront au sacre de Championne du Monde à 28 ans. De Ménilmontant à Sciences Po, ce film bouleversant retrace le parcours d’Aya, qui grâce à une détermination saisissante, choisira d’aller vers la lumière.Invitée : Léa NOUGIER, Chargée de mission vie associative, égalité et lutte contre les discriminations

Vendredi 29 mars, à 19h – Centre Paris Anim’ Mathis



OUVRIR LA VOIX – film écrit et réalisé par Amandine Gay – 2017



Ouvrir La Voixest un documentaire sur les femmes noires issues de l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Le film est centré sur l’expérience de la différence vécue par les femmes noires et sur les clichés spécifiques associés à ces deux dimensions indissociables de leur identité. Il y est notamment question des intersections de discriminations, d’art, de la pluralité de parcours de vie et de la nécessité de se réapproprier la narration.Le nom de l’invité·e sera communiqué prochainement.

AVRIL

Jeudi 25 avril, à 19h – Centre Paris Anim’ Clavel



HISTOIRE D’UNE NATION, L’ÉCOLE – réalisé par Stéphane Correa – 2022



Dans ce récit en deux parties, des témoins, connus et inconnus, des enseignants et des élèves confrontent leurs souvenirs à l’Histoire de l’école, celle de la Nation à hauteur d’enfants. L’école des années 50 est l’image même de la nostalgie, celle des encriers et de la belle orthographe. La plupart des Français y passent huit années, de 6 à 14 ans, puis ils partent travailler, souvent pour faire la même chose que leurs parents. Et si en matière d’éducation les idéaux de la libération ont été enterrés, les Français rêvent d’un autre avenir pour leurs enfants et veulent une école capable de changer leur destin. Pour moderniser le pays, le général de Gaulle instaure l’école obligatoire jusqu’à 16 ans en même temps que la Ve République. Tout le monde va au collège. Et un nouvel âge de la vie s’instaure, c’est l’adolescence, et ces jeunes vont faire entendre leur voix en mai 1968.Invité : Paul CASABIENCA, Directeur d’école d’application, Président de la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement

MAI

Vendredi 17 mai, à 19h – Centre Paris Anim’ Place des Fêtes



STONEWALL, AUX ORIGINES DE LA GAY PRIDE – documentaire de Mathilde Fassin – 2020



Les émeutes qui secouèrent New York en juin 1969, à la suite d’une descente de police dans un bar gay clandestin de Greenwich, le Stonewall Inn, sont souvent présentées, aux États-Unis, comme le point de départ de la lutte pour les droits des homosexuel·le·s. La force de ce documentaire est de replacer ces événements dans l’histoire d’un mouvement plus large, qui a mené à la Gay Pride, la « marche des fiertés », organisée désormais chaque année dans de nombreuses villes à travers le monde.Invitée : Françoise BELMONT, Responsable du Point Info Jeunesse Lafayette

JUIN

Lundi 3 juin, à 19h – Centre Paris Anim’ Curial

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, LAÏCITÉ – documentaire de Jean Crépu – 2022



Tout comme le principe de laïcité est le fondement de l’école républicaine, les valeurs de notre République sont le socle censé garantir la cohésion sociale. Mais les mots « liberté, égalité, laïcité » ont-ils encore du sens aujourd’hui ? Comment sont-ils partagés et transmis à l’école ? Tourné dans différents établissements scolaires, un an après l’assassinat de Samuel Paty, ce film donne la parole aux élèves et aux enseignant·e·s. Une vraie leçon d’instruction civique.Invité : Jean-François CHANET, Historien, Vice-président délégué à la laïcité à la Ligue de l’enseignement

Jeudi 13 juin, à 19h – Centre Paris Anim’ Clavel

HOMOS EN FRANCE – documentaire co-écrit par Vincent Dedienne et Aurélia Perreau – 2023

Homos en France, un documentaire qui bouscule les préjugés et retrace l’histoire de l’homosexualité, longtemps considérée comme une maladie.Le nom de l’invité·e sera communiqué prochainement.

JUILLET

Mercredi 10 juillet, à 19h – Centre Paris Anim’ Solidarité-Angèle Mercier

BONS BAISERS DU BLED – documentaire réalisé par Linda Bendali – 2021

Des années 1970 aux années 1990, l’été a été synonyme de « vacances au bled » pour la plupart des familles d’origine maghrébine. Tous les ans, des milliers de voitures chargées à bloc prenaient la route en direction du Maroc, de l’Algérie ou de la Tunisie. Pour les parents, ce retour aux sources était un moyen de connecter leurs enfants à la terre des origines. Pour les enfants, ce périple répondait à une quête identitaire nécessaire et salutaire.Le nom de l’invité·e sera communiqué prochainement.

