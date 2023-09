Participez à la Semaine Bleue !, 30 septembre 2023, .

Du samedi 30 septembre 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Du 30 septembre au 8 octobre, dans le cadre de la Semaine nationale des retraité.e.s et des personnes âgées, des animations adaptées aux préconisations sanitaires, vous sont proposées pour cette programmation de l’édition 2023 de la Semaine Bleue. Avec le Conseil des Anciens.

Ces 9 jours constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.

Flyer Semaine Bleue 19e – 2023

Dans le 19e

Contact : https://mairie19.paris.fr/pages/participez-a-la-semaine-bleue-12916

