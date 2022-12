Participez à la replantation de la forêt Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Après le lancement officiel du reboisement de la forêt du Pignada le 25 novembre dernier, les Angloys sont invités à participer aux prochaines plantations sur la parcelle située à proximité du stade Orok Bat. Après le lancement officiel du reboisement de la forêt du Pignada le 25 novembre dernier, les Angloys sont invités à participer aux prochaines plantations sur la parcelle située à proximité du stade Orok Bat. Ville d’Anglet ©RiBLANC

