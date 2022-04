PARTICIPEZ À LA RÉDUCTION DES POISSONS PRÉDATEURS DE L’ÉTANG Gerbépal Gerbépal Catégories d’évènement: Gerbépal

Vosges

PARTICIPEZ À LA RÉDUCTION DES POISSONS PRÉDATEURS DE L’ÉTANG Gerbépal, 26 mai 2022, Gerbépal. PARTICIPEZ À LA RÉDUCTION DES POISSONS PRÉDATEURS DE L’ÉTANG Gerbépal

2022-05-26 – 2022-05-26

Gerbépal Vosges Gerbépal Pensez à apporter votre matériel de pêche.

Sur inscriptions obligatoires auprès du CEN Lorraine

Avec Sébastien Fairise. L’heure et le lieu de rendez-vous seront communiqués lors de l’inscription.

Repas offert par le CEN Lorraine.

Nombre de participants limité à 15. animation@cen-lorraine.fr +33 3 84 03 00 97 http://www.cen-lorraine.fr/ Gerbépal

dernière mise à jour : 2022-04-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Gerbépal, Vosges Autres Lieu Gerbépal Adresse Ville Gerbépal lieuville Gerbépal Departement Vosges

Gerbépal Gerbépal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerbepal/

PARTICIPEZ À LA RÉDUCTION DES POISSONS PRÉDATEURS DE L’ÉTANG Gerbépal 2022-05-26 was last modified: by PARTICIPEZ À LA RÉDUCTION DES POISSONS PRÉDATEURS DE L’ÉTANG Gerbépal Gerbépal 26 mai 2022 Gerbépal Vosges

Gerbépal Vosges