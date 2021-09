Pessac Le bassin Le Bourgailh Gironde, Pessac Participez à la randonnée Le Bourgailh Le bassin Le Bourgailh Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Participez à la randonnée Le Bourgailh Le bassin Le Bourgailh, 19 septembre 2021, Pessac. Participez à la randonnée Le Bourgailh

Le bassin Le Bourgailh, le dimanche 19 septembre à 14:00

### La « Forêt du Bourgailh » s’inscrit dans la coulée verte du Peugue (500 hectares) regroupant le Bois des Sources (limite de Cestas), le Bassin de Cap de Bos et le Site du Bourgailh. Lors de cette balade arborée, guidée par FFRandonnée Gironde et un technicien du service de l’assainissement, vous découvrirez notamment un bassin de rétention des eaux pluviales géré de manière écologique avec notre partenaire, l’association naturaliste SEPANSO.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

