du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Médiathèque Jean-Louis Curtis

Basée sur le troc et le don, la grainothèque se remplit et se vide selon les graines que vous déposez et/ou prenez. Un espace réservé à cet effet à la médiathèque vous permet de déposer des graines et/ou de prendre librement des sachets de semences proposés par un autre jardinier amateur.

Entrée libre

Échangez librement des graines de fleurs, fruits, légumes, plantes aromatiques. Prenez celles qui vous plaisent et déposez les vôtres ! Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail, 64300 ORTHEZ Orthez Pyrénées-Atlantiques

2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T18:00:00

