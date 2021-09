Paris Mairie Paris Centre île de France, Paris Participez à la Fête de la Vie Associative et Citoyenne Mairie Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Participez à la Fête de la Vie Associative et Citoyenne Mairie Paris Centre, 11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 10h à 16h

gratuit

Avec plus de 200 exposants, cette manifestation accueillera un large public qu’il faudra renseigner. Nous vous proposons de participer au bon déroulé de cet événement en accueillant les visiteurs, en leur remettant le programme de la manifestation et en les invitant à respecter les gestes barrières. Événements -> Autre événement Mairie Paris Centre 2 rue Eugene Spuller Paris 75003

3 : Temple (266m) 8 : Filles du Calvaire (368m)

Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

Date complète :

2021-09-11T10:00:00+02:00_2021-09-11T16:00:00+02:00

VP

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie Paris Centre Adresse 2 rue Eugene Spuller Ville Paris lieuville Mairie Paris Centre Paris