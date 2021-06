Participez à la création d’un « Murmure Graphique » à Courville-sur-Eure (26 et 27 juin) Domaine du Tronchay, 26 juin 2021-26 juin 2021, Courville-sur-Eure.

### Dans le cadre du [**Festival “La Grande Balade**](www.lagrandebalade.com)”, l’artiste et graphiste Maya Palma propose des ateliers d’arts plastiques et graphiques. ### #lagrandebalade _**Comment détourner des objets du quotidien en signes graphiques, avant-coureurs d’événements culturels sur le territoire…**_ ### 5 ateliers (date au choix) : * **Les 26, 27 juin 2021 (14h-17h) au** [**Domaine du Tronchay**](https://letronchay.com/) **à Courville-sur-Eure** * Les 30 juin, 28 et 29 août (14h-17h) à Familles Rurales à Illiers-Combray. Les ateliers graphiques avec les jeunes et les habitants volontaires seront l’occasion de réfléchir à la communication du festival. _**Communiquer signifie mettre en commun.**_ Lors des ateliers, après avoir prêter attention à la signalétique de leur environnement et forts de leurs observations, les participants créeront des affiches et prospectus pour annoncer le festival. Nous détournerons des objets du quotidien pour les transformer en signes graphiques. Nous créerons des guirlandes, nous nous initierons à la gravure sur tetrapack ou mousse. À la suite des ateliers, les habitants feront exister leur création sur différents supports et les exposeront telle une signalétique poétique sur le territoire. ARTISTE : [**Maya Palma**](https://www.mayapalma.com/) est née à Tokyo en 1985. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, de L’ENSAAMA et de l’école Boulle. En tant que graphiste elle réalise des livres, catalogues, revues, logos, sites internet, identités visuelles, plus particulièrement dans le monde des arts et de la littérature. Elle crée également, des scénographies, photos, vidéos, sculptures et dessins. ### **Participez !** Ouvert à tous quel que soit son âge (enfants, adultes et séniors.) **Inscrivez-vous en envoyant un mail à :** [**[contact@lagrandebalade.com](mailto:contact@lagrandebalade.com)**](mailto:contact@lagrandebalade.com) [_**Retour au programme complet du festival**_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=82449933)

Dans le cadre du Festival “La Grande Balade”, l’artiste et graphiste Maya Palma propose des ateliers d’arts plastiques et graphiques.

