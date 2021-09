Paris Jardins du Trocadéro île de France, Paris Participez à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques Jardins du Trocadéro Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 5 septembre se déroulera la cérémonie de clôture des jeux paralympiques de Tokyo sur le stade éphémère du Trocadéro. Dès 11 heures, venez participer à la cérémonie en présence des athlètes paralympiques de retour de Tokyo et assistez à la passation de la flamme olympique. A 15h vous aurez la possibilité de participer aux animations sportives qui sont proposées dans le stade éphémère. Soyez certain.e de pouvoir assister à la cérémonie de clôture grâce au coupe-fil que nous vous adresserons. Attention : une attestation de vaccination, un résultat de test PCR négatif de moins de 48h ou un certificat de rétablissement du Covid vous seront demandés à l’entrée. Événements -> Autre événement Jardins du Trocadéro place du Trocadéro-et-du-11-Novembre Paris 75016

