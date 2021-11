Rouen Hotel de ville Rouen, Seine-Maritime Participez à la 1re édition des Entretiens Alzheimer – Rouen Hotel de ville Rouen Catégories d’évènement: Rouen

**Programme de l’événement** Dans le cadre de son engagement sociétal, AG2R LA MONDIALE en partenariat avec la Fondation Recherche Alzheimer, vous invite à participer à la 1ère édition des Entretiens Alzheimer à Rouen. Ces entretiens qui se déroulent chaque année à Paris et en régions, sous forme de conférences, sont l’occasion de renforcer le dialogue entre les chercheurs, les professionnels, les aidants et toutes les personnes engagées dans le combat contre la maladie. **Gratuites et ouvertes au grand public, ces conférences permettent de communiquer sur les avancées scientifiques.** **Inscription obligatoire/ places limitées en raison de la crise sanitaire** Les autres éditions programmées en 2021 : Paris : le 7 Juin 2021 Marseille : le 15 juin 2021 Lyon : le 4 octobre 2021 Nantes : le 11 octobre 2021 Bordeaux : le 18 octobre 2021 Strasbourg : le 16 novembre 2021 [[https://entretiensalzheimer.org/](https://entretiensalzheimer.org/)](https://entretiensalzheimer.org/)

AG2R LA MONDIALE Hotel de ville 2 place du Général de Gaulle – Rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime

