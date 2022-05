Participer à la matinée de lancement des programmes INTERREG 2021-2027 Région des Pays de la Loire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Région des Pays de la Loire, le mardi 31 mai à 09:30

La Région Pays de la Loire organise une matinée de lancement des programmes INTERREG 2021-2017 le mardi 31 mai 2022 de 9h à 14h à l’Hôtel de Région à Nantes. Vous représentez une entreprise, une collectivité, un pôle de compétitivité, une association, une institution, etc ? Venez découvrir les nouveaux programmes INTERREG qui vous permettront de financer vos projets sur de nombreuses thématiques : environnement, économie circulaire, innovation, santé, mobilité, culture, tourisme … Cette matinée sera l’occasion de découvrir en présence des Points de Contacts Nationaux, les nouveautés 2021-2027 des 3 programmes dont vous pouvez bénéficier : Europe du Nord-Ouest, Espace Atlantique et Interreg Europe. Cette présentation sera suivie d’ateliers d’aide au montage de projets sur le programme de votre choix pour vous aider à vous projeter dans les futurs appels à projets.

Entrée libre sur inscription

