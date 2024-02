Participe au quiz climat ! Académie du Climat Paris, mercredi 7 février 2024.

Le mercredi 07 février 2024

de 18h30 à 21h30

.Tout public. A partir de 16 ans. gratuit

Viens tester tes connaissances sur les sujets climat avec avec Ma Petite Planète et Greenletter club !

Dans le cadre du Challenge Ma Petite Planète édition Hiver 2024, qui a débuté le 22 janvier pour 3 semaines, on organise un grand challenge de défis écolos avec un quiz géant en live en partenariat avec le Greenletter club ! Ami·e·s, famille, collègues ou amis se réunissent pour vivre cette expérience pendant 3 semaines.

Pour les players du challenge, ce sera l’occasion de valider le défi associé, et pour les autres, de tester vos connaissances sur les ordres de grandeur de l’impact écologique, le tout dans une ambiance fun et conviviale !

Rendez-vous à 18h30 : le quiz débutera à 19h !

Attention, les places sont limitées, alors inscris-toi vite !

Avec pour but de sensibiliser et faire passer à l’action un maximum de monde pour la protection de la planète et du vivant, l’association Ma Petite Planète te propose de relever des défis écolos originaux, comprendre ton empreinte écologique, et vivre une expérience amusante avec ton entourage, monte une ligue avec tes proches ou rejoint une ligue ouverte à tous, et inscris-toi sur leur site internet : https://mapetiteplanete.org/

☕️ La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux cuisinés par Sumac & Romarin. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Recevez le programme hebdomadaire de l’Académie du Climat

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/participe-au-quiz-climat/

. .