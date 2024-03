Participation Du Toulouse Sake Club Au 1er Salon De L’Apéro De Labège Espace Diagora Labège, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-22 17:00

Fin : 2024-03-24 22:30

Le Toulouse Sake Club, spécialiste de la gastronomie et des boissons japonaises, vous donne rendez-vous au Salon de l’Apéro du 22 au 24 mars 2024

Votre boutique japonaise préférée le Toulouse Sake Club participera au premier Salon de l’Apéro de Labège qui se déroulera à Diagora du 22 au 24 mars 2024. Nous vous proposerons une sélection de produits japonais pour faire l’apéritif comme au Japon dans une ambiance conviviale et festive.

Plongez dans l’univers gourmand du Salon de l’Apéro, le rendez-vous incontournable pour les passionnés de l’art de l’Apéro.

​Avec le retour des jours ensoleillés vient l’envie irrésistible de savourer un délicieux rosé bien frais, accompagné de charcuteries et d’olives… C’est le moment tant attendu, synonyme de convivialité et de moments privilégiés entre amis ou en famille.

En France, l’Apéro est bien plus qu’une simple pause, c’est une institution à part entière, mêlant culture et gastronomie.

En savoir plus : https://toulousesakeclub.com/smartblog/160_salon-apero-toulouse-2024.html

Espace Diagora 150, rue Pierre Gilles de Gennes – 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne