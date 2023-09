Participation de la bibliothèque Arthur Rimbaud à la 13ème édition du Salon SoBD Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Participation de la bibliothèque Arthur Rimbaud à la 13ème édition du Salon SoBD Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris, 21 novembre 2023, Paris. Du mardi 21 novembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

.Public adolescents adultes. gratuit

Pour cette 13ème édition, la bibliothèque Arthur Rimbaud aura à nouveau le plaisir d’être présente sur le salon SoBD à la Halle des Blancs-Manteaux du 2 au 3 décembre 2023 et mettra en avant le dessinateur Jacques Loustal dans la bibliothèque. Cette année, le dessinateur Jacques Loustal et l’historien de l’art Erwun Dejasse seront les invités d’honneur du salon. Un focus sera également fait sur la quinzaine de la BD espagnole à Paris. Du 21 novembre au 2 décembre 2023, la bibliothèque Arthur Rimbaud vous proposera une exposition ainsi qu’une sélection d’ouvrages consultables sur place de l’auteur Jacques Loustal. Sur le salon, le stand de la bibliothèque éphémère sera animé par la bibliothèque Arthur Rimbaud, la médiathèque de la Canopée ainsi que la bibliothèque Forney. Entrée libre. Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris Contact : +33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

SoBD / Jacques Loustal Affiche SoBD 2023 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Arthur Rimbaud Adresse 2 place Baudoyer Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris latitude longitude 48.8561879931279,2.35569298377061

Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/