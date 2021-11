Naintré Salle Eugène Guillon Naintré, Vienne Participation citoyenne Salle Eugène Guillon Naintré Catégories d’évènement: Naintré

La gendarmerie sera présente pour présenter ce dispositif qui permet de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités. Si vous souhaitez être référent de votre rue, vous pourrez vous inscrire et ainsi être un interlocuteur privilégié auprès de la gendarmerie. Nh’hésitez pas à venir nombreux et poser vos questions. Port du masque obligatoire.

Ouvert à tous

