**Le collectif PLATEFORME propose aux participant·es volontaires d’interpréter des rôles de parents solos à travers des marches théâtrales dansées avec des poussettes colorées**. Ils & elles font partie intégrante du spectacle, aux côtés des comédien·nes professionnelles. **Les volontaires sont formé·es par le collectif lors de 3 ateliers en amont de la représentation.** Au programme : travail du jeu théâtral, de l’expression par le geste, et apprentissage des mouvements du spectacle. **La participation est ouverte à toutes & tous** à partir de 16 ans, ou à partir de 12 ans accompagné·e par un·e adulte. Aucune expérience artistique préalable n’est requise, simplement l’envie de s’exprimer poétiquement sur un sujet de société. **Il est nécessaire d’être disponible pour les ateliers et le jour du spectacle :** * ATELIER n° 1 | Jeudi 15 juillet, 18h30 – 21h30 * ATELIER n°2 | Vendredi 16 juillet, 18h30 – 21h30 * ATELIER n°3 | samedi 17 juillet, 14h30 – 18h * LE JOUR DU SPECTACLE | Dimanche 18 juillet, 13h30 – 18h (spectacle à 16h45) À Garges-lès-Gonesse (95)

Inscription libre via ce formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6sK3gel4PEjn1MOT4ugndAAHtD_gD1UkcnNiZPoO8U_tWcQ/viewform , ou en nous contactant au 0180961630 / contact@oposito.fr

dans le cadre de l'opération mon été ma région

2021-07-15T18:30:00 2021-07-15T21:30:00;2021-07-16T18:30:00 2021-07-16T21:30:00;2021-07-17T14:30:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T13:30:00 2021-07-18T18:00:00

