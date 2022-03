Participation au « P’tit Forum » (Semaine de la Petite Enfance) Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance, présence des bibliothèques-ludothèque au « P’tit Forum » organisé par le Service Petite Enfance de l’agglomération Fécamp Caux Littoral, pour des lectures et des jeux Du Samedi 26 au Dimanche 27 Mars de 10h à 18h

Gymnase Tony Parker : rue Traversière – 76400 FÉCAMP

Entrée libre

