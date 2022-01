Participation au débat sur la politique de réindustrialisation française organisé par le Cercle Orion Paris 9ème Paris Catégorie d’évènement: Paris

Participation au débat sur la politique de réindustrialisation française organisé par le Cercle Orion Paris 9ème, 26 janvier 2022, Paris. Participation au débat sur la politique de réindustrialisation française organisé par le Cercle Orion

Paris 9ème, le mercredi 26 janvier à 08:00 Jean-Baptiste-Lemoyne Paris 9ème 75009 Paris Paris 9e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T08:00:00 2022-01-26T08:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris 9ème Adresse 75009 Ville Paris lieuville Paris 9ème Paris Departement Paris

Paris 9ème Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Participation au débat sur la politique de réindustrialisation française organisé par le Cercle Orion Paris 9ème 2022-01-26 was last modified: by Participation au débat sur la politique de réindustrialisation française organisé par le Cercle Orion Paris 9ème Paris 9ème 26 janvier 2022 Paris Paris 9ème Paris

Paris Paris