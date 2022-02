Parthenay hip-hop festival Parthenay, 4 mars 2022, Parthenay.

Parthenay hip-hop festival Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay

2022-03-04 20:30:00 – 2022-03-04 23:30:00 Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay Deux-Sèvres

12 EUR Pour la 1ère édition du festival parthenaisien autour de la culture HIP HOP, Diff’art et Original Monkeez vous invitent au concert de MB14, ALVIN CHRIS et YALLAH ! Plongez dans l’univers hip hop et lyrique de MB14, professionnel du beatbox et de la loopstation

+33 5 49 94 48 10

Diff’art

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay

