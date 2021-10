Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay Parthenay et le rail depuis 1980 par Yves Drillaud 2021 Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay et le rail depuis 1980 par Yves Drillaud 2021 2021-11-04 17:30:00 – 2021-11-04 Salle convivial du stade de l'enjeu 17 Rue du Petit Sanitat

En septembre 1980 circulent les derniers autorails réguliers mais trois ans plus tard des trains spéciaux de voyageurs desservent la gare de Parthenay. Il s'agit de trains de pèlerinages et de trains scolaires. Depuis 1994 les seuls train de voyageurs qui sont passés à Parthenay était vides comme l'autorail Saumur-Thouars qui continuait , à vide jusqu'à Niort, pour reprendre des voyageurs à destination de Saintes. Le trafic marchandise continue à se dégrader jusqu'à la fermeture de ligne entre Saint-Varent et Niort en décembre 2015, faute d'entretien. Grâce à l'action de la Région elle a été rénovée d'abord jusqu'à Mazières en Gâtine puis Parthenay. Reste à rénover le chaînon manquant.

