Visite ludique de l’exposition « Inspirations animales » et modelage (6-8 ans) 1 Rue de la Vau Saint-Jacques, 3 novembre 2023, Parthenay.

Pour enfants de 6 à 8 ans

Gratuit

Réservation obligatoire.

2023-11-03 à ; fin : 2023-11-03 11:30:00. .

1 Rue de la Vau Saint-Jacques Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



For children from 6 to 8 years old

Free

Reservation required

Para niños de 6 a 8 años

Gratuito

Reserva obligatoria

Für Kinder von 6 bis 8 Jahren

Kostenlos

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-04-15 par CC Parthenay Gâtine