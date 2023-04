Conférence : « L’Art nouveau, un style inspiré de la nature » 1 Rue de la Vau Saint Jacques, 8 octobre 2023, Parthenay.

En rupture avec les courants précédents, l’Art Nouveau s’inspire de la nature en dépassant ses représentations traditionnelles pour trouver une esthétique nouvelle. La faune est présente dans son répertoire.

A Parthenay, les faïenciers se sont essayés à ce style et en particulier Edouard Knoëpflin.

Conférence animée par Marie Rivallin, musée d’art et d’histoire de Parthenay

Entrée libre.

2023-10-08 à ; fin : 2023-10-08 16:00:00. .

1 Rue de la Vau Saint Jacques MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In break with the previous currents, the Art Nouveau is inspired by nature by exceeding its traditional representations to find a new aesthetic. The fauna is present in its repertoire.

In Parthenay, earthenware makers tried their hand at this style, in particular Edouard Knoëpflin.

Conference animated by Marie Rivallin, museum of art and history of Parthenay

Free entrance

Rompiendo con las tendencias anteriores, el Art Nouveau se inspira en la naturaleza, superando sus representaciones tradicionales para encontrar una nueva estética. La fauna está presente en su repertorio.

En Parthenay, los fabricantes de loza prueban este estilo, en particular Edouard Knoëpflin.

Conferencia de Marie Rivallin, Museo de Arte e Historia de Parthenay

Entrada gratuita

Der Jugendstil bricht mit den vorherigen Strömungen und lässt sich von der Natur inspirieren, indem er traditionelle Darstellungen überwindet und eine neue Ästhetik findet. Die Tierwelt ist in seinem Repertoire präsent.

In Parthenay versuchten sich die Fayencehersteller an diesem Stil, insbesondere Edouard Knoëpflin.

Vortrag unter der Leitung von Marie Rivallin, Museum für Kunst und Geschichte von Parthenay

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-04-15 par CC Parthenay Gâtine