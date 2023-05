Natalia Doco + Nneka – Festival Qui Sème Le Son #5 15 Rue du Président Salvador Allende, 28 septembre 2023, Parthenay.

Un line up 100% féminin pour vous inviter à voyager… un coup du côté de l’Argentine avec Natalia Doco puis vers le Nigéria et l’Allemagne grâce à Nneka.

Deux voix puissantes, libres et sauvages qui vont vous transporter et vous toucher en plein cœur.

Plus d’informations et billetterie sur sallediffart.com.

15 Rue du Président Salvador Allende Salle Diff’art

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A 100% feminine line up to invite you to travel… a trip to Argentina with Natalia Doco and then to Nigeria and Germany with Nneka.

Two powerful, free and wild voices that will transport you and touch your heart.

More information and tickets on sallediffart.com

Un cartel 100% femenino para invitarte a viajar… primero a Argentina con Natalia Doco y después a Nigeria y Alemania con Nneka.

Dos voces potentes, libres y salvajes que te transportarán y te llegarán al corazón.

Más información y entradas en sallediffart.com

Ein 100% weibliches Line-Up, das Sie auf eine Reise einlädt… erst nach Argentinien mit Natalia Doco, dann nach Nigeria und Deutschland dank Nneka.

Zwei kraftvolle, freie und wilde Stimmen, die Sie mitreißen und Sie mitten ins Herz treffen werden.

Weitere Informationen und Tickets unter sallediffart.com

