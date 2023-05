Festival Qui Sème Le Son #5 par Diff’art Centre-ville, 21 septembre 2023, Parthenay.

Qui Sème Le Son est de retour pour sa cinquième édition !

Du 21 au 30 septembre 2023, le festival qui amplifie les pouvoirs de la musique s’empare de Diff’art et de tout Parthenay !

Concerts, déambulations, blind-test, cinéma, silent party, sieste musicale, jeune public, actions culturelles, mix… encore dix beaux jours de folie qui s’annoncent !

Plus d’informations et réservations sur sallediffart.com.

Centre-ville

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Qui Sème Le Son is back for its fifth edition!

From September 21 to 30, 2023, the festival that amplifies the power of music takes over Diff art and all of Parthenay!

Concerts, wanderings, blind-tests, cinema, silent party, musical siesta, young public, cultural actions, mix… ten more beautiful days of madness to come!

More information and reservations on sallediffart.com

Qui Sème Le Son vuelve en su quinta edición

Del 21 al 30 de septiembre de 2023, el festival que amplifica los poderes de la música se apodera del arte de Diff y de todo Parthenay

Conciertos, paseos, pruebas a ciegas, cine, fiesta muda, siesta musical, público joven, acciones culturales, mezcla… ¡se avecinan otros diez grandes días de locura!

Más información y reservas en sallediffart.com

Qui Sème Le Son ist mit seiner fünften Ausgabe zurück!

Vom 21. bis 30. September 2023 wird das Festival, das die Kräfte der Musik verstärkt, Diff’art und ganz Parthenay erobern!

Konzerte, Umzüge, Blindtests, Kino, Silent Party, musikalische Siesta, junges Publikum, kulturelle Aktionen, Mix… es stehen wieder zehn schöne, verrückte Tage bevor!

Weitere Informationen und Reservierungen unter sallediffart.com

